Il brutto infortunio occorso ieri sera a Merih Demiral, la cui stagione si è praticamente conclusa con 6 mesi di anticipo, preoccupa non solo la Juventus ma anche il Genoa.



La rinuncia forzata al difensore turco e le ancora precarie condizioni di Chiellini, a sua volta convalescente, impongono ai campioni d'Italia di trovare un nuovo difensore nell'attuale mercato di gennaio.



Da qui l'idea di portare a Torino con mezza stagione d'anticipo quel Cristian Romero acquistato la scorsa estate e lasciato in prestito al Grifone fino al prossimo 30 giugno.



Una soluzione low cost per la Juve che rappresenterebbe un bel problema viceversa per i rossoblù che a quel punto dovrebbero a loro volta sondare il mercato per individuare un sostituto del centrale argentino. Davvero una brutta tegola per una squadra che già vanta la peggior difesa del campionato e che si vedrebbe privata di uno dei suoi uomini migliori.