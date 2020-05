Ci sarebbero anche due attuali giocatori del Genoa e un ex Grifone nel ventaglio di alternative che la Juve avrebbe messo a disposizione del Napoli per assicurarsi le prestazioni di Arkadiusz Milik.



Si tratta di tre calciatori di proprietà bianconera ma fortemente legati, oggi o in passato, ai colori rossoblù. Due di essi, Mattia Perin e Cristian Romero, stanno ancora difendendo il Grifone, l'altro, Rolando Mandragora, cresciuto nel vivaio ligure, è invece attualmente posteggiato all'Udinese.



Per abbassare le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis, che per cedere il centravanti polacco pretende non meno di 40 milioni di euro, la dirigenza juventina potrebbe inserire almeno uno di questi cartellini come parziale contropartita. Lo riporta Tuttosport.