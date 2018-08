Neanche il tempo di farci un pensierino che l'ipotesi che Stefano Sturaro possa tornare al Genoa potrebbe già perdere quota.



L'indiscrezione che la Juventus sarebbe disposta a cedere in prestito il centrocampista sanremese ai rossoblù era emersa ieri, dopo le difficoltà incontrate dalla dirigenza bianconera nel piazzare il giocatore sul mercato inglese, quello preferito dal ragazzo.



Dal Portogallo nel frattempo è però rimbalzata la notizia di un possibile interesse dello Sporting Lisbona, ed in particolare del suo allenatore Josè Peseiro, per il 25enne ligure. Nonostante non navighi proprio in ottime acque, il club lisboneta vorrebbe approfittare dei buoni uffici del suo ex tesserato più illustre, Cristiano Ronaldo, per convincere il neocompagno di spogliatoio Sturaro a vestire la maglia biancoverde e bruciare la concorrenza del Genoa.