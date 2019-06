Romulo tornerà ad essere un giocatore del Genoa a tutti gli effetti.



Nonostante un buon girone di ritorno giocato in prestito con la maglia della Lazio e un diritto di riscatto sostanzialmente basso, la società del presidente Claudio Lotito pare intenzionata a non versare i 2 milioni richiesti dal Grifone per garantirsi l'intero cartellino del centrocampista italo-brasiliano.



Dopo appena sei mesi di permanenza nella Capitale dunque Romulo rientrerà a Genova dove spetterà al neotecnico Aurelio Andreazzoli decidere se confermarlo in rosa oppure dare il via libera ad una sua nuova partenza.