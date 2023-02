Se non è un sortilegio poco ci manca. La sfortuna che in questa stagione sembra accanirsi sui giocatori del Genoa deputati ad occupare la fascia sinistra dello schieramento rossoblù continua a mietere vittime.L'ultimo di una lunga serie è stato ieri19enne laterale della Primavera del Grifone al debutto da titolare in prima squadra. Mandato in campo a Modena da Alberto Gilardino viste le numerose indisponibilità nel ruolo, il giovane esterno ha dovuto abbandonare il campo già prima dell'intervallo a causa di un. Al suo posto è entrato une pertanto non al meglio della condizione. Una scelta obbligato per il tecnico rossoblù vista la penuria di giocatori di fascia attualmente disponibili.Contro i canarini erano infatti fuori per, acquisto di gennaio finora mai visto al Genoa a causa dei tre turni di stop rimediati nella sua ultima gara con il Venezia. Entrambi torneranno arruolabili per sabato pomeriggio quando al Ferraris arriverà la Spal. Ma la speranza è quella di recuperare pienamente non solo Criscito ma anche lo stesso Boci, la cui entità dell'infortunio verrà resa nota soltanto nelle prossime ore.Chi di sicuro con gli emiliani marcherà ancora una volta visita è inveceIl croato, partito titolare ad inizio stagione, è da pochi giorni tornato ad allenarsi in maniera ridotta dopo l'intervento al legamento crociato rotto in autunno. Difficile prevedere per lui un rientro in campo prima del prossimo campionato.Nessuna novizia, infine, sul fronte. Il tedesco, interprete naturale del ruolo di laterale sinistro, è stato fin quida Gilardino che pur inserendone quasi sempre il nome nell'elenco dei convocati non lo ha mai chiamato in causa, neppure a gara in corso. Una sorte già vissuta dall'ex Atalanta anche ai tempi della gestione Blessin, quando le sue presenze in campo furono appena tre in dodici gare, di cui soltanto una da titolare.