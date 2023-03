Non se ci fosse da piangere ci sarebbe quasi da ridire. E chissà che l'ironia non possa servire al Genoa per esorcizzare la maledizione che sembra aver colpito la sua fascia sinistra.



Agli infortuni che hanno di fatto posto fine con largo anticipo alla stagioni di Marko Pajac, Brayan Boci e Ridgeciano Haps si aggiunge oggi anche quello di Lennart Czyborra, altro specialista della corsia mancina.



Il 24enne tedesco, peraltro utilizzato con il contagocce fin qui in stagione, è rimasto vittima di un guaio al ginocchio nel corso dell'allenamento odierno. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma al momento Alberto Gilardino può contare di fatto su un solo interprete naturale nel ruolo di esterno sinistro: Mimmo Criscito. Sempre più probabile, quindi, che almeno saltuariamente sulla corsia mancina possa essere dirottato Stefano Sabelli, sostituendolo a destra con Silvain Hefti.