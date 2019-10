Il difficile avvio di stagione, certificato dal penultimo posto in classifica, non sembra allontanare i tifosi del Genoa della propria squadra del cuore. Anzi, secondo i dati ufficiali diffusi dalla stessa società rossoblu la media spettatori registrata a Marassi durante le prime quattro gare del Grifone in campionato è la più alta degli ultimi 8 anni.



La cifra di 22.211 di media per incontro colloca il Genoa numero al decimo posto nel ranking della Serie A dietro alle due milanesi, alle due romane, a Juventus, Fiorentina, Napoli, Lecce e Bologna.



Da sottolineare inoltre il fatto che finora il Ferraris si è presentato a capienza ridotta, a causa dei lavori che interessavano parte della tribuna rendendola inagibile. Con la recente chiusura dei cantieri già dalla prossima gara interna contro il Brescia a fine mese la capienza dell'impianto genovese tornerà a quella abituale, permettendo potenzialmente al Genoa di incrementare ulteriormente la sua ottima media presenze.