Con una nota ufficiale, diffusa sul proprio sito iweb, il Genoa ha smentito di essere in ritardo con i pagamenti dovuti ai propri tesserati. Il piano di rientro degli emolumenti arretrati sarebbe infatti in linea con quanto concordato nei mesi scorsi con i vari dipendenti del club.



"Il Genoa Cfc - si legge nel comunicato - ribadisce di aver assolto al pagamento degli stipendi fino alla mensilità di settembre. Un impegno rispettato già entro la prima metà del mese di novembre".



Sventata, dunque, l'eventualità di una possibile penalizzazione in classifica del Grifone per inadempienze contrattuali.