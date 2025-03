Genoa, la nuova maglia è un omaggio al Boca Juniors: debutto con la Juventus

Alessandro Di Gioia

2 minuti fa



A distanza di quasi un secolo, è ancora indissolubile il legame che unisce il Genoa e il Boca Juniors. Tra il Grifone e gli Xeneizes l'unione è originaria: i fondatori del Boca, nato ufficialmente nel 1905, risiedevano in un quartiere, La Boca appunto, in cui c’era una forte presenza di immigrati genovesi e in cui tutti parlavano il genovese. Il Genoa, inoltre, nel 1923 è diventato uno dei primi club europei a fare una tournéè in Sud America e venne accolto in maniera trionfale soprattutto alla Boca.



IL NUOVO KIT - Nel 2025 il Boca festeggia il suo 120esimo compleanno, e così il Genoa ha deciso di omaggiare il suo legame con il club lanciando una maglia che riprende i colori e il design di quella xeneize: fondo blu scuro, fascia orizzontale color oro che la taglia a metà. Insieme al kit, che sarà indossato nella gara contro la Juventus del 29 marzo, il club rossoblù ha lanciato anche una campagna che celebra il tema del doppio, quindi il legame fortissimo che stringe Italia e Argentina, Genova e Buenos Aires, Genoa e Boca Juniors.