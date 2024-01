Genoa, la nuova punta di Gilardino arriva dalla Moldavia

Nè Petar Musa, nè M'Baye Niang. A dispetto di quanto trapelato nei giorni scorsi il nuovo attaccante del Genoa non sarà il croato del Benfica e neppure l'ex rossoblù appena svincolatosi dai turchi dell'Adana Demirspor.



Quello che sembrava un ballottaggio a due per il ruolo di vice Retegui al Grifone sembra infatti essersi trasformato nella classica corsa in cui a vincere è l'inaspettato terzo incomodo. E più inaspettato di così, effettivamente, non poteva essere.



Secondo quanto riporta l'emittente televisiva TeleNord, il Genoa avrebbe infatti chiuso la trattativa per l'ingaggio di David Ankeye, 21enne prima punta nigeriana proveniente dallo Sheriff Tiraspol. Con il club della Transnistria il giocatore ha anche affrontato di recente la Roma in Europa League, competizione in cui ha messo a segno una rete in sei presenze.



Cresciuto in patria, Ankeye è sbarcato in Europa a soli 19 anni, trasferendosi in Svezia nella squadra giovanile dell'Hammarby. La scorsa stagione l'ha invece passata in Tunisia, con l'Hammam Sousse, prima di venire acquistato in estate dallo Sheriff. Il Genoa avrebbe bruciato la concorrenza di diversi club europei, tra cui Galatasaray e Bruges,



Classico centravanti di sfondamento, dall'alto dei suoi 190 centimetri d'altezza, Ankeye ha ovviamente nel colpo di testa il pezzo migliore del proprio repertorio. Il suo arrivo al Grifone è comunque condizionato al liberarsi di un posto da extracomunitario nell'organico rossoblù.