La delicata situazione economica dell'Everton starebbe mettendo in forte dubbio l'acquisto del club di Liverpool da parte della 777 Partners.



Secondo quanto riporta la stampa d'Oltremanica, la holding americana proprietaria del Genoa e di altri sei club calcistici in giro per il mondo, potrebbe tornare su propri passi e rinunciare all'acquisizione del pacchetto di maggioranza dei Toffies, malgrado l'operazione fosse ormai alle battute finali.



A causare il ripensamento degli investitori statunitensi la grave crisi economica in cui versa l'Everton. Un'instabilità che in settimana ha portato la Football Association all'insolita decisione di assegnare al club una penalizzazione di dieci punti sull'attuale classifica di Premier League.



Appena due mesi fa, il 15 settembre scorso, era stato pubblicamente annunciato il principio d'accordo per il passaggio di proprietà del club dall'imprenditore iraniano Farhad Moshiri alla 777 Partners. Un accordo ora assolutamente in bilico.