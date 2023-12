Un paio di giorni dopo l'uscita della notizia secondo la quale la 777 Partners sarebbe stata riconosciuta inadempiente nei confronti dell'ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, il club rossoblù ha diffuso un comunicato ufficiale per fare un po' di luce sulla questione: "In relazione alle notizie di Telenord ed altre che avrebbero adombrato il rischio di un 'ritorno a Preziosi' del Genoa CFC, per effetto di una recente decisione giudiziaria, la Società intende smentire categoricamente tale illazione. Genoa CFC rassicura dunque la città e la propria tifoseria: nessun cambio di governance o di strategia di crescita e performance, neanche in via astratta, si mostra all’orizzonte. Siamo ben saldi nel tenere le redini della Società e della squadra, consapevoli e orgogliosi dei nostri obiettivi ambiziosi".