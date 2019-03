La prima volta di Cristiano Ronaldo nello stadio più antico d'Italia è un evento al quale in molti vogliono assistere.



L'arrivo in Liguria del giocatore più forte del mondo, che domenica con la sua Juve affronterà il Genoa a Marassi, sta scatenando una vera e propria corsa al biglietto nel capoluogo ligure. Il tutto esaurito non è stato ancora raggiunto ma a cinque giorni dal fischio d'inizio della sfida tra rossoblù e bianconeri i tagliandi ancora disponibili sono ormai poche centinaia.



Il sito ufficiale del grifone fa infatti sapere che non vi è più alcuna possibilità di sistemarsi in Gradinata Nord, nei Distinti e nel Settore Ospiti. Qualche posto è invece disponibile per la Gradinata Sud, la Tribuna Inferiore e soprattutto per il Settore 5 Inferiore adiacente la Nord.