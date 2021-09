Dovrebbe un Genoa molto simile a quello visto dal primo minuto sabato contro la Fiorentina quello che questa sera scenderà in campo al Dall'Ara nell'anticipo del quinto turno di Serie A.



Malgrado i molti impegni ravvicinati, con il Verona che sabato prossimo sarà il terzo avversario in una settimana per il Grifone, contro il suo ex Bologna Davide Ballardini non pare molto intenzionato a fare ricorso al turn-over, confermando anche il 4-2-3-1 come modulo iniziale



Pochi i cambi di formazione previsti, probabilmente non più di due o tre, di cui almeno un paio concentrati sulla trequarti dove Rovella e Melegoni potrebbero lasciare spazio a Hernani e Kallon, con il confermato Fares a completare la linea a tre alle spalle dell'unica punta, Destro.



In mezzo al campo Behrami insidia Touré al fianco di Badelj, mentre in difesa si ripartirà dalla coppia centrale Maksimovic-Vanheusden, che bene ha fatto contro la Fiorentina, con Criscito e Cambiaso ad agire rispettivamente a sinistra e destra. A Sirigu, ovviamente, il compito di difendere i pali