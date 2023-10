Nuovi guai all'orizzonte per Manolo Portanova. Il giocatore di proprietà del Genoa, attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, dopo essere stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ora rischierebbe la radiazione dal mondo del calcio.



Tale richiesta è stata avanzata dalla Procura generale dello Sport presso il Collegio di garanzia del Coni, che ha chiesto per il calciatore anche una squalifica di 5 anni.