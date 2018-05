Sarà stata l'accoglienza riservata dal popolo rossoblù al figliol prodigo Mimmo Criscito, oppure il fatto di aver davvero nel cuore la speranza di tornare un giorno a vestire la maglia del club del cuore, fatto sta che la promessa di Pietro Pellegri è una di quelle che rischia di essergli ricordata ad ogni intervista per i prossimi 15 anni.



Presente sugli spalti di Marassi domenica pomeriggio in occasione della sfida tra il Grifone e il Torino, il giovane centravanti si è confidato con il Secolo XIX al quale ha rivelato di voler fare un giorno lo stesso percorso a ritroso ripercorso in queste settimane dal terzino partenopeo: "Tornerò al Genoa, questo è certo".



Un'affermazione che suona quasi come una speranza per l'attaccante che aveva lasciato Pegli a malincuore lo scorso gennaio per trasferirsi al Monaco. O forse è soltanto una delle tanti frasi fatte di cui è pieno il mondo del pallone.