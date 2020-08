Guarda in casa Genoa la Reggina per rinforzare il proprio attacco in vista del ritorno in Serie B.



Oltre alla trattativa per il francese Gabriel Charpentier, che da diverse settimane i rossoblù starebbero provando ad acquistare dai lettoni dello Spartaks Jurmala per poi girare eventualmente in prestito proprio agli amaranto, i calabresi stanno sondando il terreno anche per un'altra punta legata al Grifone.



Secondo il portale CalabriaSport24.net, il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, vorrebbe portare in riva allo Stretto anche lo spagnolo Raul Asencio, reduce dall'ottimo semestre in prestito al Cosenza.