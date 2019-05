Una caduta doppiamente rovinosa. L'eventuale retrocessione in Serie B del Genoa, possibilità che rischia di concretizzarsi domenica sera in quel di Firenze, avrebbe pesanti ripercussioni non solo sull'aspetto sportivo del club più antico d'Italia ma anche su quello economico.



La scivolata in cadetteria costerebbe infatti molto caro alle casse rossoblù. A ridimensionarsi sarebbero soprattutto le entrate derivanti dai diritti TV oltre a quelle del merchandising, delle sponsorizzazioni e dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti. Un ammanco che a livello spannometrico si può quantificare in circa 50 milioni di euro a stagione, soltanto parzialmente compensati dal cosiddetto paracadute che riuscirebbe a garantire non più di 25 milioni, coprendo appena metà dei mancati introiti.



A ciò si deve poi aggiungere la pesante svalutazione che inevitabilmente subirà l'intera rosa del grifone con giocatori che lasceranno la squadra ad un prezzo inferiore rispetto alla loro reale quotazione di mercato.



Da considerare infine anche la questione relativa alla vendita del club. È fuori di dubbio infatti che una società militante nel massimo campionato sia molto più appetibile di una appena retrocessa in Serie B