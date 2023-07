Nel corso della presentazione alla stampa del nuovo centravanti del Genoa, Mateo Retegui, è emerso un retroscena di mercato relativo alla trattativa che ha portato in Liguria il centravanti della Nazionale azzurra.



A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club rossoblù, Marco Ottolini: “Già l'estate scorsa provammo a portarlo qui. Lui forse non lo sa, ma lo seguivamo da tempo. Poi un paio di mesi fa Flavio (il dg Ricciardella, ndr) durante una cena mi ha detto: 'e se provassimo davvero a prenderlo?' Io gli ho risposto 'Magari!' e da lì è iniziato tutto. Siamo stati bravi a trovare le soluzioni migliori per tutti. E anche Mateo ha creato le condizioni migliori per essere qui”.