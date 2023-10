La Roma sembra fare sul serio per Radu Dragusin.



Il club giallorosso pare proprio voler puntare tutto sul difensore rumeno del Genoa per rinforzare la linea arretrata di José Mourinho. E vorrebbe farlo il primo possibile. Tanto che, stando a quanto riporta il sito CalcioInPillole.com, nei giorni scorsi il direttore sportivo della Roma, Thiago Pinto, avrebbe spedito una mail ai colleghi rossoblù domandando esplicitamente quali siano le percentuali di una possibile cessione dell'ex Salernitana già a gennaio.



La risposta del club rossoblù sarebbe stata però breve e lapidaria: "A stagione in corso non si vende nessuno". Difficile dunque che Dragusin possa vestirsi di giallorosso già nella prossima sessione di mercato. Ma altrettanto difficile è che lo possa fare anche in estate. Il giocatore infatti ha parecchi estimatori in Premier League, disposti oltretutto a garantire offerte ben più allettanti di quelle provenienti dai club nostrani. Sirene a cui difficilmente sia Dragusin che il Genoa potrebbero resistere.