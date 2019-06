Dopo Diego Perotti e Stephan El Shaarawy l'attacco della Roma potrebbe presto vedere l'innesto di un altro giocatore proveniente dal Genoa.



Stando a quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport infatti i giallorossi starebbero sondando il terreno per Christian Kouame. Vicinissima al Napoli nell'ultima sessione di mercato, la giovane punta ivoriana potrebbe invece trasferirsi nella Capitale, complice anche la non più certa convinzione della società partenopea ad investire su di lui.



Convincere Preziosi a lasciar partire l'ex Cittadella tuttavia non sarà semplice. A gennaio i 20 milioni offerti da De Laurentis non bastarono a portarlo alla corte di Ancelotti. Oggi tale cifra, alla luce di un girone di ritorno assolutamente deludente da parte del giocatore, potrebbero invece essere sufficienti. Difficilmente però la dirigenza genoana accetterà di scendere sotto tale soglia.