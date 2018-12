Sarebbe Krzysztof Piatej e non il suo compagno di reparto al Genoa Christian Kouamè il vero obiettivo di mercato della Roma per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto d'attacco.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il recente incontro avvenuto tra i dirigenti giallorossi è il procuratore dell'attaccante ivoriano sarebbe stato solo un semplice sondaggio. Il vero obiettivo sarebbe Infatti il suo partner nell'attuale attacco del Grifone.



La Roma starebbe pensando al capocannoniere nella Serie A come sostituto di Edin Dzeko, destinato a salutare la capitale alla fine di questa stagione.