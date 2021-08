Nonostante da diversi giorni non si registrino particolari novità a tal riguardo, la trattativa per l'eventuale passaggio dalla Roma al Genoa di Pedro Rodriguez pare tutt'altro che tramontata.



A spingere l'attaccante spagnolo verso la Liguria sarebbe la stessa dirigenza giallorossa che non considerando più il 34enne canarino parte del progetto tattico affidato a José Mourinho desidererebbe per lui un futuro lontano dalla Capitale ma comunque sempre in Italia. Come spiega Il Romanista, la permanenza nel nostro Paese del giocatore permetterebbe alla Roma di non perdere i privilegi fiscali derivanti dal decreto crescita.