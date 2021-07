Potrebbe esserci una nuova stagione in prestito all'orizzonte per Andrea Favilli.



Il centravanti pisano del Genoa, reduce dall'annata con l'Hellas Verona, è tornato alla casa madre rossoblù, sostenendo con il resto dei giocatori a disposizione di mister Ballardini la prima parte di preparazione estiva in quel di Neustift.



Il classe '97 tuttavia potrebbe presto accasarsi altrove, soprattutto qualora a Pegli dovesse arrivare un nuovo centravanti. In tal caso per Favilli il destino sarebbe quello di trasferirsi altrove ancora a titolo temporaneo, con la Salernitana che ha già fatto i primi sondaggi con la dirigenza genoana per capire le possibilità di portare in Campania l'ex attaccante dell'Ascoli.