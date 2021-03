La riapertura del calciomercato è ancora lontanissima. Eppure, anche approfittando della pausa dei campionati imposta dagli impegni delle nazionali, i dirigenti dei vari club sono già al lavoro per pianificare le prossime trattative.



Tra le operazioni da definire in casa Genoa ci sono anche quelle relative ai molti giocatori attualmente prestati ad altre società. Come ​Paweł Jaroszyński, attualmente domiciliato alla Salernitana dopo una prima parte di stagione trascorsa a Pescara. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, a fine campionato la dirigenza campana vorrebbe acquisire il cartellino dell'esterno polacco a titolo definitivo.



Prelevato dal Genoa a parametro zero nell'estate 2019, Jaroszyński in rossoblù non ha di fatto mai giocato se non in amichevole. Terminata la preparazione estiva con il Grifone, l'ex Chievo è stato infatti girato temporaneamente alla Salernitana dove ha trascorso tutta la passata stagione e dove ha fatto ritorno lo scorso gennaio, una volta terminata la già citata parentesi al Pescara.