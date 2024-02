Genoa, la società prepara il rinnovo di Gilardino: pronta la base d'intesa

In questo febbraio insolitamente caldo in casa Genoa continua a tenere banco la trattativa per il prolungamento del legame in essere tra il club e il Alberto Gilardino.



Malgrado da entrambe le parti si continui da tempo a professare la comune intenzione di vedersi presto per trovare l'accordo sul rinnovo del contratto del tecnico di Biella, a oggi di certezze a tal proposito non ce n'è neppure una. Ciò malgrado il vincolo professionale in essere andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.



Nel frattempo, tuttavia, la società avrebbe già predisposto l'offerta da sottoporre all'attenzione dell'allenatore. Secondo quanto scrive l'edizione de Il Secolo XIX in edicola questa mattina, il Genoa presenterà a Gilardino un accordo pluriennale per le prossime tre o quattro stagioni, con relativo adeguamento salariale.