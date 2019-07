"Tre o quattro elementi da inserire all'interno di una ossatura già solida": con queste parole, riportate nel comunicato ufficiale diffuso dal Genoa nel giorno del via alla stagione 2019/2020 , la società rossoblù dichiara esplicitamente quali saranno le direttive del suo mercato in entrata nelle prossime settimane.



Dopo aver piazzato diversi colpi nelle scorse settimane il Grifone evidentemente non vuole fermarsi qui, continuando a puntellare la rosa da affidare ad Aurelio Andreazzoli.



La nota del club ovviamente non specifica quali siano gli obiettivi da inseguire entro fine agosto. Tuttavia non è difficile individuare in quali ruoli il Genoa proverà a concentrare i propri sforzi. L'esigenza primaria è quella di individuare un regista ma allo stato attuale servirebbero anche un esterno di destra e una punta. Ciò ovviamente dando per scontata la permanenza di tutti quegli elementi che attualmente sembrano formare l'11 titolare. Va da sé, infatti, che in caso di partenze eccellenti bisognerà trovare un'alternativa anche ad esse.