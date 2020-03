L'isolamento da coronavirus, se per alcuni è un'opportunità per stare assieme alla propria famiglia, per altri rappresenta un momento di assoluta solitudine.Ad esempio per chi si trova nel nostro Paese da solo, lontano dai propri cari. Come, centrocampista polacco del Genoa che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto di lui mentre guarda i notiziari nella propria lingua madre correlandola con un post in cui in qualche modo invidia chi può trascorrere questo periodo particolare con i propri affetti: "- ha scritto Jagiello -".Nonostante la malinconia di casa, il giovane centrocampista si dichiara comunque ottimista circa il buon esito di questa situazione: "Responsabilità e buonsenso, solo così batteremo quella bestia!".