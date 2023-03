Una pausa per ricaricare le pile e prepararsi al rush finale della stagione.

Confida anche nella sosta per le nazionali Alberto Gilardino per riuscire a dare l'accelerata decisiva in grado di riportare il suo Genoa verso la conquista di quella promozione che rappresenta l'unico obiettivo raggiungibile.



A venire incontro al tecnico biellese sembrano essersi messi anche i suoi colleghi selezionatori delle varie rappresentative nazionali. A differenza di altri club, anche di Serie B, e di quanto avvenuto nel recente passato in questa sosta il Grifone non dovrà salutare troppi componenti della propria rosa. In effetti sono appena due i giocatori chiamati a rispondere agli obblighi di patria: Radu Dragusin e Ridgeciano Haps, precettati rispettivamente da Romania e Suriname.



Tutti gli altri sono rimasti a Pegli. A cominciare dal suo uomo più in forma, quel Albert Gudmundsson che malgrado stia trascinando in alto i rossoblù a suon di gol e assist viene considerato inadatto alla Nazionale dal CT islandese. Niente convocazione neppure per il convalescente Caleb Ekuban e per l'infortunato George Puscas. Sia il ghanese che il rumeno resteranno a Genova con l'obiettivo di recuperare la migliore condizione fisica in vista della volata finale che attende il Grifone. Per la gioia di mister Gilardino.