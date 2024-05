Genoa: la squadra si riposa, Messias no. Con il Bologna vuole esserci

Malgrado venerdì il Genoa sarà nuovamente in campo, per chiudere il proprio campionato ospitando il Bologna al FerrarisLa sfida con la formazione felsinea, grande sorpresa di quest'anno, è di fatto ininfluente ai fini di una stagione in cui entrambe le squadre hanno raggiunto con ampio anticipo i rispettivi obiettivi: la salvezza tranquilla per il Grifone, addirittura uno storico piazzamento Champions per gli emiliani.In queste ore il campo del Pio-Signorini di Pegli, tuttavia, non è rimasto del tutto deserto. Ieri ad allenarsi in disparte e in solitaria c'era infattiIl brasiliano è(l'ennesimo della sua sfortunata stagione) che lo ha costretto a saltare le ultime cinque gare di Serie A. L'intenzione dell'ex Milan è chiaramente quella di poter recuperare in tempo per venerdì sera, riuscendo quindi a salutare dal campo i tifosi rossoblù prima della pausa estiva.

Messias è arrivato in prestito la scorsa estate dal Milan, venendo poi riscattato in inverno. In rossoblù ha disputato 18 partite, ma soltanto quattro per intero, segnando un gol, alla Roma nella gara d'andata.