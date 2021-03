Il Genoa torna oggi al lavoro.

Dopo due giorni di festa, seguiti all'importante rimonta vincente messo a segno venerdì sera in casa del Parma, e senza nove giocatori impegnati con le rispettive nazionali, i giocatori rossoblù si ritroveranno oggi a Pegli per dare il via alla lunga preparazione che li porterà il sabato di Pasqua allo scontro del Ferraris con la Fiorentina.



Da monitorare ci saranno soprattutto le condizioni fisiche di Francesco Cassata e Luca Pellegrini. Il primo ha saltato la gara del Tardini a causa di un trauma contusivo rimediato in allenamento la scorsa settimana e dovrebbe tornare a disposizione di Davide Ballardini già nei prossimi giorni. Per il laterale romano, invece, servirà ancora un po' di pazienza. Il suo rientro, dopo lo stiramento alla coscia accusato con il Verona a fine febbraio, è infatti previsto per metà aprile.