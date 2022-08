Tra i giocatori del Genoa che potrebbero salutare la piazza rossoblù entro fine mese c'è anche Andrea Favilli.



L'attaccante toscano, rientrato in Liguria dopo il prestito al Monza, non pare rientrare nei piani del tecnico Alexander Blessin che pure l'ha convocato per la sfida di questa sera in Coppa Italia con il Benevento.



Sulle tracce di Favilli, secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, si starebbe muovendo con grande interesse la Ternana.