Con un video suggestivo e una presentazione molto originale,Una divisa dorata con inserirti rossi e blu per celebrare in vista del Natale i 130 anni del club più antico d'Italia che verrà indossata domani sera nella sfida di campionato contro la Juventus.Per la realizzazione del video, girato nel cuore dei centro storico cittadino, il Genoa ha potuto contare anche sulla partecipazione Comunità di San Benedetto al Porto, associazione benefica nata a Genova e fondata da don Andrea Gallo nel 1970. Una realtà attiva e radicata sul territorio, che accoglie persone in situazioni di disagio con particolare a attenzione al mondo della tossicodipendenza.