Una lunga lettera, affidata ovviamente ai social e indirizzata a quelli che per quasi otto anni sono stati i suoi tifosi ma che da oggi lo vedranno esibirsi con un'altra maglia.Prima di accasarsi definitivamente al Fatih Karagumruk, Davide Biraschi ha voluto congedarsi dal Genoa esternando tutto la passione che malgrado l'addio lo lega ai colori rossoblù: "- ha scritto il 29enne romano sulla propria pagina Instagram - e ne resto convinto perché, ma vi porterò sempre nel cuore e il mio amore per questi colori sarà eterno.e, una volta uscito, mi guardavo indietrocome se una parte di me rimanesse legata lì".Parole toccanti e coinvolgenti che dimostrano l'attaccamento di un ragazzo che davvero a Pegli si è sentito come a casa: "Sono stati anni bellissimi con alti e bassi - ha proseguito Biraschi - come in fondo è la vita. Quello che posso dire è chenon risparmiandomi mai. Ringrazio i genoani per avermi fatto sentire sempre uno di voi, i miei compagni di squadra ed il mister con il suo staff. Ciao Grifone,Biraschi lascia definitivamente il Genoa, dove era approdato nell'estate 2016, dopo aver collezionato 127 presente tra Serie A e Coppa Italia e una rete, realizzata, guarda caso, proprio nella sua ultima apparizione in rossoblù, lo scorso 19 agosto contro la Fiorentina.