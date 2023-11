Sembrano allungarsi i tempi di recupero dai rispettivi infortuni di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson.



I due attaccanti del Genoa, entrambi fuori per infortunio nella gara di ieri contro il Frosinone, potrebbero dover restare ai box ancora per diverso tempo. A rivelarlo è stato il tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, proprio al termine della sfida dello Stirpe: "Retegui lo stiamo valutando molto attentamente. Nei prossimi giorni vedremo se riusciremo a riaverlo a disposizione. Per Gudmundsson i tempi di recupero appaiono invece un po’ più lunghi. Anche lui, ovviamente, verrà valutato".



Poco dopo lo stesso tecnico piemontese, circa la presenza di almeno uno dei due sabato pomeriggio contro l'Empoli, ha aggiunto: "Ad oggi non credo di riuscire a recuperare nessuno degli infortunati. Ma, come detto, verranno fatte valutazioni giorno dopo giorno. Vedremo cosa ci dirà lo staff sanitario".