Alla vigilia della difficile trasferta in casa della Lazio, Alberto Gilardino ha parlato nella consueta conferenza stampa del giorno prima della situazione di mercato del suo Genoa: "La società si è mossa bene ma spero che faccia ancora qualche sforzo perché a livello numerico non ci siamo ancora. Mi aspettavo di essere un po' più avanti nella costruzione della squadra. Ma ci sono ancora sei giorni di mercato e mi aspetto che la società intervenga".



Sui nuovi arrivati il tecnico ha poi aggiunto: "Ci sono alcuni dei nuovi, come Messias, che non gioca da tempo perché infortunato, o come Haps, che è arrivato oggi, che devono ancora lavorare ancora un po' per entrare in forma. Altri come Malinovskyi e De Winter che sono arrivati da poco tempo. Ci vuole un periodo di adattabilità all’interno di un gruppo per poter lavorare e costruire. Sono situazioni difficili, che accadono anche altrove e perciò non devono essere degli alibi. Però sono chiare e bisogna tenerne conto".



Un pensiero, infine, anche sullo stato di precarietà legata al mercato che stanno vivendo molti componenti dell'organico rossoblù: "Molti ragazzi sanno che il loro futuro è lontano da qui. E' difficile costruire un'identità di gruppo in queste condizioni. Personalmente non vedo l'ora che il mercato finisca il più in fretta possibile. E credo che la stessa cosa la pensino anche molti dei miei ragazzi".