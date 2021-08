Ultime ore da giocatore dell'Atalanta per Sam Lammers.

Convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida di oggi contro il Bologna, dopo il triplice fischio del Gewiss Stadium il centravanti olandese farà le valige per raggiungere la sua nuova destinazione: il Genoa.



Dopo settimane di incertezze e tentennamenti, infatti, il 24enne di Tillburg ha accettato il trasferimento temporaneo in rossoblù, dove trascorrerà i prossimi dodici mesi.



Lammers dovrebbe prendere un primo contatto con la sua nuova squadra già domani, assistendo dagli spalti del Ferraris alla sfida tra il Grifone e il Napoli. Lunedì, poi, l'attaccante svolgerà le visite mediche per poi aggregarsi stabilmente al gruppo di Davide Ballardini a partire da mercoledì, giorno di ripresa degli allenamenti.