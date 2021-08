Non è ancora stata scritta la parola fine sulla telenovela più lunga dell'estate genoana.



Malgrado un'intesa ormai raggiunta tra il Genoa e l'Atalanta per il trasferimento in prestito in Liguria di Sam Lammers da giorni si attende una fumata bianca che tarda ad arrivare.



Davide Ballardini avrebbe voluto avere il centravanti olandese a disposizione, magari anche solo a gara in corso, per la sfida di venerdì sera in Coppa Italia contro il Perugia. Ma il desiderio del tecnico romagnolo è destinato a rimanere tale. Lammers ad ogni modo è molto vicino al Grifone e anche se mancano ancora da limare alcuni dettagli contrattuali l'ipotesi che la trattativa possa saltare è ben più remota della possibilità che essa vada in porto.



Le parti in causa continuano ad aggiornarsi costantemente, nel tentativo di scrivere la parola fine ad una telenovela che va avanti ormai da oltre due mesi.