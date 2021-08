Sarà quasi certamente rossoblù il futuro di Sam Lammers. Ma a differenza di quanto ipotizzato per mesi l'olandese dell'Atalanta non vestirà i colori del Genoa ma quelli del Cagliari.



Dopo i lunghi tentennamenti del giocatore, dubbioso circa il suo trasferimento in Liguria malgrado un accordo già raggiunto tra la Dea e il Grifone, il club orobico pare ora disposto a dirottare il centravanti nordico verso la Sardegna. Lammers dovrebbe infatti trasferirsi al Cagliari in prestito facendo fare il percorso inverso, con la stessa formula, al centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez.



Una soluzione che se si dovesse concretizzare costringerebbe il Genoa a virare su un nuovo centravanti, rispolverando una pista già battuta alcune settimane fa: quella che porta a Vladislav Supryaga. Per il 21enne della Dinamo Kiev bisognerà tuttavia battere la concorrenza della Sampdoria che nel frattempo si è mossa con convinzione su di lui.



Lo riferisce Sky Sport.