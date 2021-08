Ci sarebbe la volontà di trasferirsi al Verona dietro al mancato assenso da parte di Sam Lammers al Genoa.



Da giorni la società rossoblù attende lo sbarco in città del centravanti olandese, per il quale vanta un accordo ormai definito con l'Atalanta sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto. Malgrado l'attesa duri ormai da diverso tempo, tuttavia, la risposta del giocatore tarda ad arrivare, lasciando tutto in sospeso.



A giustificare tale atteggiamento, secondo quanto scrive questa mattina L'Arena, ci sarebbe il desiderio del ragazzo di preferire l'Hellas, altra squadra che da tempo lo corteggia, al Grifone. Una volontà che tuttavia l'Atalanta non vorrebbe assecondare, avendo già dato la propria parola ai rossoblù.