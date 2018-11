Gianluca Lapadula è ormai da tempo un separato in casa. Le sue presenze con il Genoa in questa stagione sono ancora ferme a zero e quell'addio a lungo ventilato in estate ma poi mai realizzato potrebbe diventare realtà alle riaperture del mercato di gennaio.



Cedere l'ex capocannoniere di Serie B non sarà però un'impresa facile per la dirigenza rossoblù. I 13 milioni di euro che due estati fa i liguri hanno versato nelle casse del Milan rappresentano l'investimento più cospicuo mai fatto nella sua storia dal club più antico d'Italia. Ma sono anche una zavorra nei bilanci societari. Per evitare di incombere in dannose minusvalenze, infatti, il Grifone si trova costretto a non poter accettare offerte d'acquisto inferiori ai 9 milioni. Una cifra che al momento appare assolutamente fuori mercato per un giocatore che non vede il campo da maggio e che nelle ultime due stagioni da protagonista sembra aver intaccato pesantemente quella fama di bomber acquisita dopo anni di gavetta nei campionati minori.



L'unica soluzione per ovviare a questo ostacolo resta quindi la cessione in prestito, magari con una formula di riscatto che dia le necessarie garanzie a Preziosi e soci.