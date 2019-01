Manca ormai una manciata di ore alla conclusione della sessione invernale del calciomercato. Tempo probabilmente che non sarà sufficiente al Genoa per riuscire a piazzare altrove Gianluca Lapadula.



L'attaccante italo-peruviano, ormai da tempo ai margini della rosa rossoblu , nonostante sia già dalla scorsa estate formalmente in uscita, non ha ancora trovato una destinazione alternativa. A frenare il suo passaggio verso altre società e soprattutto l'altissimo ingaggio percepito, 1,5 milioni di euro netti all'anno.



È di fronte a tale somma che molti club si sono tirati indietro dopo un iniziale sondaggio. Un pensiero sull' ex capocannoniere di Serie B l'hanno fatto in tanti, dal Parma all'Udinese, soltanto per citare le ultime. Tuttavia con il passare dei giorni e delle ore è sempre più probabile che Lapadula resti al Genoa almeno per altri sei mesi.



Una situazione che imporrebbe al Grifone di rinunciare al tesseramento di un ulteriore attaccante.