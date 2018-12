Lavori principalmente sulla forza nella prima parte, esercitazioni prevalentemente tattiche nella seconda. Mister Prandelli e il suo staff stanno accelerando le operazioni a Villa Rostan, per adattare i principi di gioco ai calciatori in organico. Un lavoro in profondità che ha tenuto sulla corda la squadra per tutta la giornata con una doppia seduta di allenamento al ‘Signorini’. Positive le indicazioni provenienti dall’infermeria. Lapadula e Spolli hanno lavorato in gruppo. Il loro rientro graduale verrà monitorato con altre verifiche previste in settimana. Hanno effettuato un iter personalizzato Gunter e Mazzitelli. Il difensore ex Borussia Dortmund, che resta sotto osservazione, dovrebbe recuperare nel giro di poco. Giovedì’ a Pegli il test con l’Imperia a porte aperte (ore 14:30).