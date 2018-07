Gianluca Lapadula non si muoverà dal Genoa, almeno non in questa sessione di mercato. Reduce da una deludente prima stagione in maglia rossoblù l'attaccante italoperuviano, entrato nella storia del club più antico d'Italia per essere stato l'acquisto più oneroso in 125 anni di storia della società ligure, è pronto al riscatto e a conquistare definitivamente l'affetto e la stima dei tifosi del Grifone.



Cercato da diversi club, Bologna su tutti, l'ex attaccante di Milan e Pescara non sembra aver particolare voglia di cambiare aria e le intenzioni di mister Ballardini oltre che della dirigenza genoana sembrerebbero quelle di volerlo assecondare affidandogli il peso del reparto avanzato in vista dell'imminente stagione.

Il bel gol segnato martedì pomeriggio di testa in amichevole contro lo Zenit sembra aver parzialmente rinfrancato il morale di Lapadula, apparso un po' giù di corda in seguito alle critiche ricevute dopo il primo test estivo del Genoa, quello di sabato scorso con la Val Stubai. Nella sgambata contro i dilettanti austriaci, nonostante le tredici reti segnate dai compagni, il centravanti piemontese era rimasto a secco e non erano bastati il solito dinamismo e l'aver mandato in gol diversi colleghi di reparto per evitarsi gli strali di alcuni tifosi.



L'incornata vincente esibita con lo Zenit gli ha però ridato un po' di buonumore, confermando la fiducia di chi, come Ballardini, ha sempre creduto in lui e che ha tutte le intenzioni di continuare a farlo rispedendo al mittente qualsiasi offerta di mercato.