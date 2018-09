È un inizio di stagione totalmente da dimenticare quello che Gianluca Lapadula sta vivendo in questi mesi.



L'attaccante del Genoa, chiaramente ai margini del progetto di Davide Ballardini, dopo essere rimasto al Grifone nonostante le tante voci di mercato susseguitesi sul suo conto nel corso dell'ultima estate, non è ancora riuscito a giocare un solo minuto in campionato. E mentre i suoi colleghi di reparto, da lo scatenato Piatek al redivivo Pandev, passando per il sorprendente Kouamè offrono gol e prestazioni importanti alla causa rossoblù, lex capocannoniere di Serie B continua ad intristirsi in panchina.



Ma a togliermi il sorriso, oltre al minutaggio stagionale ancora fermo al palo, ci si mette ora un nuovo guaio fisico che rischia di fargli saltare anche i prossimi impegni del Grifone. Nel corso degli ultimi giorni lapadula non si sa infatti allenato con il resto dei compagni a causa di un'infiammazione alla coscia che con ogni probabilità gli costerà almeno la trasferta di domenica in casa della Lazio.



Per lui u'altra occasione persa per provare a riscattarsi dopo una stagione negativa e magari riacquistare un po' di appetibilità sul mercato in vista della riapertura delle contrattazioni del prossimo gennaio, quando il centravanti italoperuviano potrebbe davvero convincersi a cambiare casacca. Ammesso e non concesso che nel frattempo per lui e per la società arrivi qualche offerta apprezzabile.