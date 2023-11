Ci aveva già provato, vanamente, la scorsa estate. Ora l'Atalanta sembra decisa a tornare alla carica.



Gli orobici avrebbero rimesso nel mirino Albert Gudmundsson, talento islandese che con le sue reti e le sue giocate dopo aver trascinato il Genoa al ritorno in Serie A si sta ripetendo anche nel massimo campionato. Secondo TuttoAtalanta, i sei gol messi a segno fin qui in stagione dal funambolico 26enne avrebbero convinto Gian Piero Gasperini a chiedere alla propria dirigenza uno sforzo per provare a convincerlo ad accettare la corte della Dea.



Una corte certamente suggestiva per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del PSV ma non semplice da portare a compimento. Su Gudmundsson stanno infatti mettono gli occhi tutti i principali club italiani e anche diverse compagini straniere. E se in estate 15 milioni erano ritenuti dal Genoa non sufficienti per far partire il giocatore, oggi è molto probabile che non ne possano bastare neppure il doppio.