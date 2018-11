Secondo allenamento settimanale per il Genoa, giunta di buon mattino al ‘Signorini’ per la colazione e poi impegnata in un programma avviato con l’attivazione muscolare e una robusta razione in palestra agli ordini dei preparatori Pilati e Barbero. Successivamente mister Juric ha diretto una serie di esercitazioni tattiche sul terreno di gioco, condite da partitelle a tema. Il gruppo dei giocatori impiegati nel derby hanno poi svolto un lavoro suppletivo, per pareggiare i carichi sostenuti dai compagni alla ripresa delle sedute. Solo terapie mediche e fisiche per Spolli, che ieri aveva accusato un fastidio muscolare in via di accertamento. Sono poche le probabilità che possa recuperare per la trasferta di Torino.