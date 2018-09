Primo appuntamento per la squadra dopo il giorno di riposo accordato dallo staff tecnico. Senza i nazionali Criscito, Hiljemark, Omeonga, Pandev, Piatek, Radu e Zukanovic, oltre ai giovani Candela e Russo ormai di casa al Centro Sportivo Signorini, l’allenamento è stato caratterizzato da sviluppi tecnici e atletici, con le classiche partitelle a campo ridotto. Per l’occasione sono stati aggregati quattro elementi della rappresentativa Primavera, attesa giovedì da un’amichevole in cui sarà ospite della Carrarese (Stadio dei Marmi, ore 17:30). Oltre al fratello di capitan Criscito, Andrea, erano presenti Dumbravano, Micovschi, Perez. Assente oggi Lakicevic per un permesso accordato dal club. Mercoledì in agenda una doppia sessione a porte chiuse.