Achraf Lazaar è sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto riferisce Sky Sport il laterale marocchino, con passaporto italiano, è atteso nel capoluogo ligure già questa mattina per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi mettere nero su bianco il suo accordo con il Grifone.



Ma la trattativa tra i rossoblù ed il Newcastle, attuale proprietario del cartellino del 26enne ex Palermo, non è ancora del tutto conclusa. I due club non hanno infatti raggiunto l'intesa sulla formula del trasferimento. Il Genoa spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre gli inglesi pretenderebbero che il Grifone si impegnasse all'acquisto tra dodici mesi.