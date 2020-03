Iniziata a fari spenti, la stagione di Francesco Cassata si sta rivelando più che positiva.



Frenato da un infortunio al piede durante il periodo di gestione di Aurelio Andreazzoli, rilanciato dall'interregno di Thiago Motta, è però soltanto con l'approdo di Davide Nicola sulla panchina del Genoa che il centrocampista sarzanese, come molti suoi compagni, ha visto lievitare le proprie prestazioni, tanto da diventare un perno fondamentale del reparto centrale del Grifone.



Un rendimento in crescendo che avrà inevitabili ripercussioni anche sul suo futuro. Arrivato in prestito dal Sassuolo, il ragazzo cresciuto nel vivaio della Juventus potrà essere riscattato dai rossoblù al termine della stagione attuale. Tuttavia la sua permanenza all'ombra della Lanterna sembra essere messa in dubbio dalle tante sirene di mercato che nell'ultimo periodo sono giunte alle sue orecchie.



Stando a quanto riporta OneFootball.com, a Cassata starebbero facendo un pensiero sia Fiorentina che Lazio. I viola potrebbero tornare alla carica dopo il tentativo dello scorso gennaio, quando a fronte del rifiuto del Genoa decisero poi di ripiegare sul colombiano Agudelo. I biancocelesti, invece, hanno messo il ragazzo nella lista dei possibili sostituiti di Marco Parolo qualora il 35enne lombardo decidesse di dare l'addio al club di Claudio Lotito.